Policiais militares realizam parto na Praça da República em Belém

Policiais militares realizaram o parto de uma bebê, na manhã desta quarta-feira (25), na Praça da República, em Belém. Por respeito a família, a reportagem não divulgará o nome da mãe e da recém-nascida.

O caso aconteceu por volta das 7h50. Uma guarnição da PM fazia rondas na avenida Presidente Vargas quando pedestres acionaram os agentes para ajudar uma mulher que havia acabado de entrar em trabalho de parto e estava com fortes contrações. Os policiais se dirigiram até o local e iniciaram os atendimentos prévios. Eles pediram apoio ao Pronto Atendimento.

Logo depois, outros PMs do 2º e do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) chegaram ao local para auxiliar no caso e fizeram o procedimento. Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado após o nascimento da neném. "Policiais fazendo parto na Praça da República. Tudo certo", diz um homem na gravação. Ao fundo, é possível escutar o choro da bebê e vê-la no colo da mãe, que também não conteve a emoção.

A mãe e a filha foram conduzidas por uma viatura do Corpo de Bombeiros à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, com intuito da realização de uma avaliação e conclusão do parto. Por nota, a Santa Casa comunicou que a bebê nasceu com 3.272kg e 58cm. "Mãe e filha estão estáveis e são assistidas pela equipe de saúde da FSCMPA até receberem alta hospitalar", informou a Fundação.