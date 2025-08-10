‘Cheia de luz’: Jovem que morreu em acidente aéreo nos Lençóis Maranhenses viajou para Dia dos Pais

Bruna Emanoely Silva Pereira, de 23 anos, uma das vítimas do acidente com uma aeronave de pequeno porte no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro do Maranhão, estava a caminho de São Luís para comemorar o Dia dos Pais ao lado do pai. A tragédia ocorreu no sábado (9/08).

Recém-formada em Medicina Veterinária, Bruna era natural de Santa Inês e atuava em uma empresa privada que atendia produtores rurais. Segundo familiares, ela era uma jovem alegre, dedicada, responsável e com muitos sonhos pela frente.

De acordo com a advogada Nelyany Araújo, tia da vítima, Bruna aproveitou a oportunidade de viajar com Victor Manoel Brito, amigo da família e piloto da aeronave, que também morreu no acidente.

“Era uma jovem batalhadora, cheia de sonhos”, destacou Nelyany.

A tia também contou que Bruna cresceu junto com sua família, sendo considerada como uma filha. “Morávamos todos na mesma casa, ela foi criada conosco. Era como uma filha para mim e para meu esposo”, afirmou emocionada.

Bruna foi descrita por Nelyany como uma pessoa carinhosa, afetuosa e muito querida.

“Ela era uma menina boa, responsável, cheia de luz e com pressa de viver. Sua alegria era contagiante. A perda dela é irreparável. Estamos apenas existindo”, disse.

O velório de Bruna foi realizado na tarde deste domingo (10), em Santa Inês, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens.

O acidente

O avião caiu nas proximidades da Lagoa das Pedras, em Santo Amaro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), o resgate teve início por volta das 21h30 de sábado e foi concluído às 1h45 da madrugada de domingo.

As vítimas ficaram presas às ferragens e, após a retirada dos corpos, eles foram encaminhados para um hospital da região. No local do acidente, os bombeiros encontraram duas mochilas com roupas e itens de maquiagem, um celular, um par de sandálias e um óculos quebrado.