Cerca de 180 motos são destruídas durante incêndio de grandes proporções em concessionária; vídeo

Uma concessionária de motos foi atingida por um incêndio de grandes proporções, na manhã desta sexta-feira (13), no litoral de São Paulo (SP). Ninguém se feriu, mas as chamas destruíram 180 veículos que estavam no estabelecimento. O caso ocorreu na concessionária Honda Sanmell, na Villa Cascatinha, em São Vicente, e o fogo teria começado por volta das 5 horas.

Os bombeiros foram chamados por volta das 5h30 e enviaram 20 homens em nove viaturas para combater as chamas. As equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram evitar que o fogo se alastrasse e em cerca de 40 minutos extinguiram o incêndio. O trabalho de rescaldo começou por volta das 6h.

Inicialmente, acredita-se que o fogo tenha começado por um curto-circuito em um ventilador do estabelecimento, segundo o gerente da loja, Vinícius Fernandes de Andrade. As chamas estavam concentradas na parte superior da concessionária, onde era feita a montagem das motos.

Após o incêndio, a Defesa Civil foi acionada para vistoriar o local. O órgão também avaliará possíveis danos estruturais na edificação.