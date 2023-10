Incêndio no Aeroporto de Luton, próximo a Londres, suspende voos e gera pânico

Um incêndio de grandes proporções aconteceu em um dos parques de estacionamento do Aeroporto de Luton, próximo a Londres, na Inglaterra, na noite desta terça-feira (10). O Serviço de Ambulâncias foi acionado e, até o momento, não foram registradas vítimas.

O aeroporto de Luton comunicou por meio do X, antigo Twitter: "Todos os voos encontram-se temporariamente suspensos devido à resposta dos serviços de emergência a um incêndio no Terminal Car Park 2. O acesso ao aeroporto está atualmente restrito, e apelamos às pessoas para que evitem se dirigir ao local neste momento".

O incidente foi marcado por alarmes de veículos e explosões significativas, com testemunhas descrevendo a rapidez com que as chamas se alastraram no estacionamento, como relatado à Sky News.

Pelo menos dez carros de bombeiros foram enviados para o local.