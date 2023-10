Princípio de incêndio é registrado em supermercado de Ananindeua

Um princípio de incêndio foi registrado, na madrugada desta segunda-feira (09), em um estabelecimento de uma rede de supermercados localizada na avenida Hélio Gueiros com a avenida Independência, em Ananindeua, na Grande Belém. As chamas teriam iniciado em alguns freezer de um dos setores da loja, conforme informou a assessoria do estabelecimento. Não houve registro de feridos.

Sem grandes proporções, a ocorrência causou somente danos materiais aos aparelhos de refrigeração. A loja foi fechada temporariamente e será reaberta somente após a limpeza e substituição dos equipamentos. Não foi detalhado, no entanto, quando a reabertura será realizada.

VEJA MAIS

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a fumaça se espalhando rapidamente até a entrada do estabelecimento. O interior da loja estava tomada pelo fumaceiro. Também por meio dos registros da internet, observa-se que um caminhão do Corpo de Bombeiros esteve no local para contornar a situação. Não foi possível detalhar, até o momento, como foi a atuação da corporação durante a ocorrência.

Confira a nota na íntegra:

“Houve um princípio de incêndio, exclusivamente, em freezers de um dos setores da loja, causando somente danos materiais a estes aparelhos de refrigeração. A loja será reaberta em breve após limpeza e substituição dos equipamentos”, disse o comunicado. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que não houve feridos e não foi solicitada perícia.