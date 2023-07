Foco de incêndio é registrado em faculdade particular de Belém

Nesta segunda-feira (10), um foco de incêndio foi registrado em na Faculdade Estácio, localizada na avenida Governador José Malcher, em Belém. Segundo informações, os bombeiros e a Polícia Militar (PM) foram até o local para averiguar a situação.

Alunos que estavam na instituição foram para a calçada, enquanto o problema era controlado pelo Corpo de Bombeiros e pela PM. Não se sabe o horário que o foco de incêndio iniciou.



VEJA MAIS:

Por nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou que não houve feridos."O Corpo de Bombeiros Militar do Pará atuou, na manhã de hoje (10), no rescaldo de um foco de incêndio em uma instituição de ensino particular. Não houve registro de feridos", comunicou.

A Faculdade Estácio também informou, por nota, que o princípio de incêndio ocorreu em uma das salas da instituição e que já foi controlado. A instituição acrescentou que o problema não afetará as atividades acadêmicas.

"A equipe de brigada de incêndio do campus, que está preparada para situações dessa natureza, agiu rápido e cumpriu todos os protocolos necessários para garantir a segurança das pessoas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, não há feridos e tampouco haverá impacto nas atividades acadêmicas", comunicou a instituição.

A reportagem solicitou nota para a Polícia Militar (PM) e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coodenador de atualidades)