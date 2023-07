Incêndio atinge camelô na Feira da Condor, em Belém

Um camelô localizado na Feira da Condor, na avenida Bernardo Sayão, em Belém, foi atingido por um incêndio, na tarde desta quinta-feira (6). Segundo a polícia, as chamas foram controladas rapidamente e o caso aconteceu por volta das 14h. Ninguém se feriu.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do momento em que, a princípio, comerciantes tentam apagar o fogo. Para controlar a situação, até um balde d’água e extintor de incêndio foram utilizados. Mas, primeiro, para ter acesso diretamente às chamas, os ajudantes precisaram quebrar a porta de correr, que estava fechada com um cadeado, a golpes de pedaços de madeira. “Joga, joga por cima, mano”, diz um rapaz para outro sobre jogar água no local do acidente. “Só a quentura já foi sal em tudo”, continuou ele.

Antes de terminar, a filmagem revela algumas mercadorias derretidas, das quais não foram possíveis identificar pela imagem. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que as chamas foram controladas pela guarnição, sem registro de feridos.