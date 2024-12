Ceia de Natal pode ser um problema para quem tem alergia alimentar; saiba como contornar

A ceia de Natal é um dos momentos mais aguardados para as famílias que se reúnem e celebram a data comemorativa. Mas os pratos que são uma delícia para uns, podem acabar se tornando um tormento para as pessoas que têm intolerância ou até alergia a certos tipos de alimentos.

Intolerância à lactose, doença celíaca, alergias, muitas são as complicações que podem frustrar o familiar que gostaria de desfrutar da ceia de Natal. Confira abaixo os principais problemas e suas causas:

Doença Celíaca/Intolerância ao Glúten: Trata-se de uma condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten, uma proteína encontrada principalmente no trigo, além de alimentos como cevada e centeio.



Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV): É uma reação exagerada do sistema imunológico, que identifica as proteínas do leite como nocivas ao organismo. Entre as proteínas mais frequentemente associadas à APLV estão a caseína, a beta-lactoglobulina e a alfa-lactoalbumina. Essa condição é mais comum em crianças menores de 2 anos.



Intolerância à Lactose: A lactose, açúcar presente no leite, necessita da enzima lactase para ser digerida. Quando há uma deficiência ou produção insuficiente dessa enzima, ocorre a intolerância à lactose.

Para tentar contornar os problemas listados, o ideal é buscar alternativas de alimentos que possam substituir os tradicionais, mas sem perda de sabor e nem de alegria para a família.

De acordo com a presidente do Conselho Federal de Nutrição, Erika Carvalho, com um pouco de esforço, é possível inovar com receitas que apresentam novas propostas para as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde.

"A ideia é usar alimentos frescos, como frutas, verduras e legumes, que são naturalmente livres de substâncias como glúten, lactose ou outros alérgenos que podem estar restritos na alimentação de algumas pessoas. E para os pratos principais da ceia, é importante a gente sempre escolher fontes de proteínas mais magras. Por mais que a gente não pense talvez assim: 'Ah, eu não vou comer uma fruta'. Mas a hora que chega, aquela mesa super colorida, com aquela super salada, fica irresistível", explica a nutricionista em entrevista à Agência Brasil.