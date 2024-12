Anvisa lista recomendações para evitar contaminação na Ceia de Natal; confira

Um dos eventos mais aguardados para as famílias que estão comemorando o Natal é a ceia, momento em que todos confraternizam e se deliciam com os pratos clássicos desta época do ano. Mas com tantas preparações de alimentos e a movimentação intensa na mesa, são necessários alguns cuidados para evitar possíveis contaminações da comida.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou na segunda-feira (23) uma lista de recomendações sobre os cuidados que devem ser tomados para o preparo dos pratos natalinos, além do modo correto de conservação e armazenamento dos alimentos.

Confira abaixo as principais dicas da Anvisa

Higienização das mãos

Lavar bem as mãos é uma das recomendações básicas antes de iniciar se preparar qualquer alimento. Essa dica também é válida após a realização de outras atividades, como abrir a porta, ir ao banheiro e utilizar eletrodomésticos, por exemplo. O local onde os alimentos serão dispostos, como bancadas, e mesas, também devem ser higienizados, além dos talheres. A higienização é importante porque os micróbios das mãos e do ambiente podem contaminar os alimentos e provocar as chamadas doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHAs).

Não misturar alimentos crus e cozidos

Outra recomendação da Anvisa diz respeito aos alimentos crus e cozidos, que não devem entrar em contato um com o outro. Os pratos crus podem conter micróbios perigosos, que não devem entrar em contato com os alimentos cozidos. Na hora de guardar, a regra também é a mesma: alimentos crus e cozidos em embalagens exclusivas, fechadas e que não entram em contato uma com a outra.

Frutas e verduras, por exemplo, podem conter micróbios do seu ambiente natural, os quais precisam ser eliminados através da lavagem em água corrente. Essa preparação remove sujeiras visíveis, como terra e insetos. Após lavados, esses alimentos precisam ficar de molho, em solução própria para sanitização e enxágue.

Preparação da Ceia

A ceia do Natal tradicionalmente fica exposta em uma mesa, mas esse tipo de apresentação requer cuidados, uma vez que a temperatura pode favorecer a proliferação de micróbios na comida.

Alimentos quentes devem ser mantidos até a hora de servir em temperatura alta (acima de 60ºC) e alimentos frios, em temperaturas mais baixas (abaixo de 5ºC). O indicado é diminuir ao máximo o tempo entre o preparo e o consumo dos alimentos para não dar a chance de nenhum micróbio se instalar na comida.

O que fazer com as sobras?

Se sobrar comida, a dica é guardar os alimentos cozidos e os perecíveis na geladeira (abaixo de 5ºC). Se a comida permanecer nessa temperatura, poderá ser consumida no prazo máximo de até cinco dias.

Não descongele alimentos à temperatura ambiente. O descongelamento deve ser realizado em condições de refrigeração, em temperatura inferior a 5ºC, ou em forno de micro-ondas, quando o alimento for submetido imediatamente ao cozimento.