Confira as festas em Belém para curtir após a ceia de Natal

Belém terá uma programação recheada de festas nesta terça-feira (24), véspera de Natal, para quem deseja estender a celebração após a ceia ou aproveitar a virada do Natal. São eventos para todos os gostos, desde baladas até shows de sertanejo, funk e aparelhagens, garantindo diversão com amigos e família.

Após a ceia, a Move Club Belém, na Tv. Alm. Wandenkolk, bairro Nazaré, recebe a festa XMAS, com os DJs Thiago, Emilly, Lucazz e Roger. Na Baron Club, na Avenida Nazaré, a festa Dingo Bell começa às 23h, animada pelos DJs Thiago, Gaab e Eze.

Os amantes de aparelhagem podem conferir o Natalzão Style com a aparelhagem Rubi, na Quadra do Jaderlândia, em Ananindeua, a partir das 22h. Já no Planeta Show, no bairro da Sacramenta, o Tudão Crocodilo comanda o Natal Xerecroco, a partir das 22h. O Biruta Kabana, na Rua Siqueira Mendes, bairro Cidade Velha, promove uma festa especial de Natal com Carabao e participação do cantor Allanzinho, a partir de 00h30.

Para quem curte sertanejo e funk, o Natal da Exclusive começa à meia-noite no Exclusive Club, na Tv. Piedade, bairro Reduto, com Jotta, Kobiçado, Dieguinho, Kaio e MC Loro. No Vitrine, na Tv. Quintino Bocaiúva, também no Reduto, o Rock de Natal anima a noite com Victor Rock Doido, André Pegado, Vem Pro Rolê e Andrey, a partir de meia-noite.

Outra opção para os fãs de sertanejo é a Terça do Modão - Edição Natal, no Emporium Belém, na Rua Bernal do Couto, bairro Umarizal. O evento, que começa às 23h, terá shows de William Cézar e Christiano e convidados.

CONFIRA: