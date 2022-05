Caso Rafael Miguel: Confira o que foi encontrado no esconderijo de Paulo Cupertino

Preso na segunda-feira (16), após quase três anos foragido, Paulo Cupertino é suspeito de executar o ator Rafael Miguel e os pais do jovem em junho de 2019. A aparência do homem mudou bastante durante seu tempo fugindo da polícia. Ele foi capturado em Interlagos, na zona sul de São Paulo, mais magro, de bigode, com uma longa barba e cabelos mais curtos. Com ele, os policiais apreenderam objetos que poderiam ajudar no disfarce. As informações são do Splash, do UOL.

Saiba quais objetos foram encontrados com Paulo Cupertino

uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada,

uma bengala,

lentes de contato,

tinta para cabelo,

chapéus.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os objetos agora estão à disposição da Justiça.