Paulo Cupertino, assassino do ator Rafael Miguel, pode ter se escondido em mais de 300 endereços

Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, teria se escondido em mais de 300 endereços nos três anos em que ficou como fugitivo. O levantamento foi feito baseado em denúncias do Instituto São Paulo Contra a Violência. O empresário se escondeu em 10 estados do Brasil, além de cidades do Paraguai e Argentina

O estado que ele mais teve endereços foi São Paulo, 74. Foram cerca de 25 cidades. Paulo Cupertino também teria passado pelo Mato Grosso do Sul, onde ficou por oito meses, Rio de Janeiro (capital), Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná e Maranhão. Outros cinco lugares ainda não foram identificados.

O réu pelo triplo homicídio também chegou a ser visto na cidade de Puerto Iguazú, na fronteira entre Paraguai e Brasil. Ele foi preso nesta segunda-feira (16) e é acusado de assassinar Rafael, que tinha 22 anos, e os pais do ator, João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Miguel, de 50.

Segundo o Ministério Público, a motivação para o crime teria sido o namoro do ator com a filha do acusado, Isabela Tibcherani. Ele era contra o relacionamento.

