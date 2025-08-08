Casal morre após fazer sexo na beira de penhasco e carro despencar no Espírito Santo

Um casal morreu logo após o carro em que estavam tendo relações sexuais despencar de uma rampa de voo livre na cidade de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. O casal identificado como Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, e Adriana Machado Ribeiro, de 42 anos, foi encontrado sem roupa poucos metros de onde o veículo estava.

Segundo informações, o casal teria saído de madrugada de uma festa e ido a uma propriedade local para "namorar", após deixarem o irmão de Marcone em casa. Ao chegarem no terreno, estacionaram próximo a uma ribanceira devido a pouca iluminação do lugar e as chances de serem flagrados serem menores.

Ainda de acordo com informações e apuração da polícia, a queda do veículo se deu devido à movimentação do casal dentro do carro durante a relação sexual, o que fez o transporte ir para frente e descer pela rampa, arremessando as vítimas do acidente para fora. O terreno estava molhado, indicando que poderia ter chovido.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após um caseiro ter encontrado o carro pela manhã. Ele informou ter escutado alguns barulhos durante a madrugada, mas não visualizou nada por estar muito escuro no local.

Após as buscas, os policiais identificaram partes do veículo espalhadas na vegetação e o corpo de Marcone na base de uma pedra. O delegado informou que ambos foram encontrados sem roupa.

A perícia foi acionada em seguida e o casal foi encaminhado a SML (Seção Regional de Medicina Legal) para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)