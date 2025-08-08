Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Casal morre após fazer sexo na beira de penhasco e carro despencar no Espírito Santo

A queda do veículo se deu devido a movimentação do casal dentro do carro durante a relação sexual

Gabrielle Borges
fonte

Segundo a polícia, a queda do veículo se deu devido a movimentação do casal dentro do carro durante a relação sexual, o que fez o transporte ir para frente e descer pela rampa, arremessando o casal para fora. (Reprodução/G1)

Um casal morreu logo após o carro em que estavam tendo relações sexuais despencar de uma rampa de voo livre na cidade de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. O casal identificado como Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, e Adriana Machado Ribeiro, de 42 anos, foi encontrado sem roupa poucos metros de onde o veículo estava.

Segundo informações, o casal teria saído de madrugada de uma festa e ido a uma propriedade local para "namorar", após deixarem o irmão de Marcone em casa. Ao chegarem no terreno, estacionaram próximo a uma ribanceira devido a pouca iluminação do lugar e as chances de serem flagrados serem menores.

VEJA MAIS

image Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços
Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil


image Casal que nasceu no mesmo dia morre após festa de aniversário em acidente de moto em SC
Nicolly e Gregory haviam se conhecido há cerca de seis meses e estavam voltando de um churrasco em comemoração as idades novas


 

Ainda de acordo com informações e apuração da polícia, a queda do veículo se deu devido à movimentação do casal dentro do carro durante a relação sexual, o que fez o transporte ir para frente e descer pela rampa, arremessando as vítimas do acidente para fora. O terreno estava molhado, indicando que poderia ter chovido.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após um caseiro ter encontrado o carro pela manhã. Ele informou ter escutado alguns barulhos durante a madrugada, mas não visualizou nada por estar muito escuro no local. 

Após as buscas, os policiais identificaram partes do veículo espalhadas na vegetação e o corpo de Marcone na base de uma pedra. O delegado informou que ambos foram encontrados sem roupa.

A perícia foi acionada em seguida e o casal foi encaminhado a SML (Seção Regional de Medicina Legal) para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.  

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

casal morre em carro

carro despenca de rampa
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

afetados pelo tarifaço

Por telefone, Lula e Modi discutiram impactos das tarifas impostas por Trump, diz Secom

Presidente da República e primeiro-ministro da Índia conversaram por cerca de uma hora

07.08.25 13h58

BRASIL

Bia Miranda e mais 14 influenciadores são alvos de operação contra divulgação do ‘Jogo do Tigrinho'

De acordo com a Polícia Civil, os investigados publicavam conteúdos nas redes com promessas falsas de lucros fáceis, atraindo seguidores para as plataformas ilegais

07.08.25 8h41

Brasil

STF define prazo de seis meses para registro de federações partidárias

Congresso aprovou em agosto de 2021 lei que cria as federações

06.08.25 19h34

Lula cita orgulho de o Brasil sair do Mapa da Fome em apenas 2 anos e meio de seu mandato

03.08.25 14h33

MAIS LIDAS EM BRASIL

AGRESSÃO

Empresário é preso após espancar esposa com socos e cotoveladas dentro de elevador no DF

Cleber Lúcio Borges, de 55 anos, agrediu a mulher por quase quatro minutos; imagens da câmera de segurança registraram o momento

07.08.25 23h33

VIOLÊNCIA

Saiba quem é o empresário que foi flagrado agredindo a esposa dentro do elevador

Ele foi preso tanto pela agressão quanto por manter armas e munição em casa sem autorização

08.08.25 7h33

susto no ar

Avião faz pouso de emergência em Brasília após suspeita de bomba

Suspeita surgiu depois que um bilhete com ameaça de bomba foi encontrado no banheiro, durante o voo

08.08.25 7h41

BRASIL

Casal morre após fazer sexo na beira de penhasco e carro despencar no Espírito Santo

A queda do veículo se deu devido a movimentação do casal dentro do carro durante a relação sexual

08.08.25 9h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda