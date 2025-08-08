saiba quem é o empresário que foi flagrado agredindo a esposa dentro do elevador

O empresário Cleber Lúcio Borges, flagrado agredindo violentamente a própria esposa, de 34 anos, dentro de um elevador no condomínio onde moram, no Guará II, no Distrito Federal, atua no ramo de móveis com empresas no DF e em Goiás. Ele foi preso, em flagrante, na manhã desta quinta-feira (7) durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (1º).

A vítima tem 34 anos. A agressão foi flagrada por câmeras de segurança. Segundo a Polícia Civil do DF, as agressões ocorreram no Edifício Via Boulevard e duraram quase quatro minutos. As imagens mostram o momento em que Cleber desce pelo elevador, e, ao encontrar a companheira aguardando, desfere um soco logo na abertura das portas. Em seguida, os dois entram no elevador, onde ele continua a agredi-la com uma série de socos e cotoveladas.

A vítima, que está casada com Cleber há 17 anos, foi internada em um hospital particular da capital com fraturas no rosto e edemas pelo corpo, e permaneceu internada por cinco dias. Segundo os médicos, os ferimentos apresentavam características de agressão física, o que levou a mãe da mulher a acionar a polícia.

Cleber Lúcio Borges pagou uma fiança no valor de R$ 25,9 mil pela posse irregular das armas, mas segue preso preventivamente por decisão da Justiça, que não permite fiança no caso de violência doméstica. A defesa do empresário informou que ele irá se manifestar apenas nos autos do processo. A Polícia Civil continua investigando o caso e ouvindo testemunhas.