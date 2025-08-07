Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Por telefone, Lula e Modi discutiram impactos das tarifas impostas por Trump, diz Secom

Presidente da República e primeiro-ministro da Índia conversaram por cerca de uma hora

Estadão Conteúdo
fonte

Petista também discutiu com Modi a meta de ampliar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, telefonou para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nesta quinta-feira, 7, para discutir os impactos das tarifas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois países são os mais afetados pelo tarifaço, com 50% de taxa sobre produtos exportados.

Segundo nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Lula e Modi conversaram durante 1 hora e "reafirmaram a importância em defender o multilateralismo e a necessidade de fazer frente aos desafios da conjuntura, e explorar possibilidades de maior integração entre os dois países".

Veja mais

image Não há humilhação em Lula telefonar a Trump, afirma Doria
Ex-governador diz que tema é econômico, não político, e critica postura do presidente brasileiro

[[(standard.Article) Embaixador do Brasil na Índia diz que tarifas dos EUA aproximam os dois países]]

Na conversa, Lula combinou que irá visitar a Índia no início de 2026. Antes, em outubro deste ano, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, irá com uma comitiva de empresários e ministros ao país asiático.

O petista também discutiu com Modi a meta de ampliar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. Para que isso se torne realidade, os dois concordaram em ampliar a cobertura do acordo entre o Mercosul e a Índia.

Os dois também trocaram informações sobre as plataformas de pagamento digitais dos países. No caso do Brasil, o Pix, e, na Índia, a UPI. Após anunciar o tarifaço contra o Brasil, Trump colocou o sistema brasileiro sob investigação. Segundo Lula, isso se dá por ameaças às bandeiras de cartão de crédito.

A assessoria do premiê indiano também emitiu uma nota sobre o telefonema de Lula para Modi. Segundo o governo de Nova Délhi, os dois concordaram em ampliar a cooperação bilateral em comércio, tecnologia, energia, defesa, agricultura, saúde e em "laços entre os povos".

Modi relembrou sua visita ao Brasil no mês passado, quando os dois líderes já haviam firmado um entendimento para fortalecer a cooperação mútua nessas áreas. "Com base nessas discussões, ambos reiteraram o compromisso de levar a parceria estratégica Índia-Brasil a novos patamares", diz o texto.

Segundo o governo indiano, Lula e Modi ainda conversaram sobre "diversos assuntos regionais e globais de interesse comum".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

TARIFAS

Brasil

Índia

Lula

Modi

telefonema
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

afetados pelo tarifaço

Por telefone, Lula e Modi discutiram impactos das tarifas impostas por Trump, diz Secom

Presidente da República e primeiro-ministro da Índia conversaram por cerca de uma hora

07.08.25 13h58

Programa de Gerenciamento de Benefícios

Câmara aprova texto-base de programa para acelerar análises de benefícios do INSS

Programa tem duração de 12 meses e possibilidade de prorrogação única

07.08.25 13h38

aprovação

Senado aprova isenção do Imposto de Renda para 2 salários mínimos e texto vai à sanção

Matéria segue agora para sanção presidencial

07.08.25 12h33

Negociação

Não há humilhação em Lula telefonar a Trump, afirma Doria

Ex-governador diz que tema é econômico, não político, e critica postura do presidente brasileiro

07.08.25 12h03

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

programa Gás para Todos.

Governo anuncia gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias

Medida provisória que garantirá o benefício está em “fase final de elaboração"

31.07.25 11h05

Pagamento nas rodovias

Pedágio no Pará começa a funcionar em agosto: entenda a logística

Já implementado em diversas rodovias pelo território nacional, o pedágio é novidade no estado e já tem chamado atenção dos paraenses, principalmente de quem utiliza as rotas com frequência.

29.07.25 13h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda