Brasil

Brasil

Avião faz pouso de emergência em Brasília após suspeita de bomba

Suspeita surgiu depois que um bilhete com ameaça de bomba foi encontrado no banheiro, durante o voo

Agentes da PF realizaram varredura no avião e submeteram todas as bagagens a exames de raio-x (Walter Rocha/TV Globo/Reprodução / Via G1 DF)

Um voo da Azul Linhas Aéreas que partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP) precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília, na noite de quinta-feira (7), após um bilhete com ameaça de bomba ser encontrado no banheiro da aeronave.

Segundo informações da Polícia Federal (PF), o recado indicava que haveria explosivos no compartimento de cargas. A aeronave, que transportava 170 passageiros, aterrissou na capital federal por volta das 20h45, sem registro de feridos. As informações são do G1 DF. 

Durante a madrugada desta sexta-feira (8), agentes da PF realizaram varredura no avião e submeteram todas as bagagens a exames de raio-x. Às 2h45, a corporação confirmou que não havia explosivos a bordo e liberou a aeronave para retornar às operações. As investigações para identificar o autor da ameaça continuam.

Passageiros prestaram depoimento

Após o pouso, todos os ocupantes foram direcionados para a “sala de segurança” do aeroporto, onde permaneceram até o fim da madrugada prestando depoimentos à PF. A companhia aérea informou que a decisão de alternar a rota foi preventiva, “devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo”.

De acordo com a concessionária Inframerica, responsável pela administração do terminal, o plano de contingência foi acionado e não houve impacto nas demais operações de pouso e decolagem.

Imagens da plataforma de monitoramento FlightRadar24 registraram que o avião fez uma curva acentuada para se aproximar do aeroporto da capital federal.

