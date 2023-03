Casal é preso após tentar amputar e acabar queimando parte íntima de jovem

Um jovem de 17 anos teve o órgão genital queimado com brasa durante uma sessão de tortura feita por uma mulher, de 31 anos e um homem, de 27. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente estaria morando e se relacionando amorosamente com a principal suspeita do crime, que está grávida e tem quatro filhos. O ex-companheiro dela — que também é suspeito do crime — voltou a morar com a família em agosto do ano passado, para "dividirem as despesas". A partir daí, começaram as sessões de tortura. O caso aconteceu em Guidoval, em Minas Gerais.

A polícia não divulgou detalhes do ocorrido com o adolescente, mas revelou que, na última agressão, a mulher pediu para o ex-companheiro segurar a vítima para amputar o pênis do jovem, mas pela dificuldade em remover o órgão ela decidiu queimá-lo com brasa.

O adolescente foi socorrido e passa por atendimento médico. Ainda não foi informado se ele perdeu o órgão genital. O casal foi preso e segue à disposição da Justiça enquanto as investigações estão em andamento.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).