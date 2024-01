Carreta tomba e motociclista escapa segundos antes de ser esmagado, em Pernambuco

Um motociclista, que trabalha como entregador, escapou de ser esmagado após uma carreta tombar sobre o veículo em que ele estava, na Vila Maniçoba, localizada entre as cidades de São Bento do Una e Capoeiras, no Agreste do estado de Pernambuco. O caso ocorreu na quarta-feira (3) e foi registrado por câmeras de segurança.

VEJA MAIS

Tudo ocorreu por volta das 17h45, em frente a um estabelecimento comercial. As imagens das câmeras, que foram compartilhadas nas redes sociais, mostram o momento em que o trabalhador para a moto e entra no mercadinho. Segundos depois, a carreta aparece nas imagens tombando em cima motocicleta, que é completamente esmagada.

Segundo o que teria sido informado por populares, a carreta estava carregada com terra e a carroceria já estaria torta para o lado antes de chegar em frente ao mercadinho. Além disso, outro fator que teria contribuído para o tombamento do veículo seria uma inclinação no asfalto da via.