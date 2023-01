Carnaval 2023: saiba como se proteger dos perigos nos blocos de rua

Uma das festas populares mais aguardadas do Brasil é o Carnaval, que este ano será comemorado nos dias 21 e 22 de fevereiro. E mesmo faltando quase um mês para o reinado de Momo, já tem gente com a fantasia definida, pronta para cair na folia e curtir, seja nos bailes de salão, nos desfiles oficiais ou nos tradicionais blocos de carnaval.

Embora seja uma celebração divertida e bastante acessível, é importante lembrar que os blocos de rua podem esconder alguns riscos. A redação integrada de O Liberal separou algumas dicas para os foliões que vão se jogar nessa festa.

Beba com moderação

Se o plano for consumir bebida alcoólica, tenha mais cautela. É fácil se deixar levar pela animação e acabar bebendo demais. O excesso pode aumentar o risco de acidentes e também potencializar a violência. Consuma com moderação e nem pense fazer a combinação álcool e direção.

Evite a exposição excessiva ao sol

Em muitas regiões se comemora o carnaval no verão. No Pará, mesmo que em clima mais úmido, é possível que o estado apresente o famoso “mormaço”. Cuidado com a exposição excessiva ao sol. A ação pode causar desidratação e queimaduras solares. Use sempre protetor solar e leve água para se manter hidratado.

Use preservativo

O carnaval é uma festa conhecida por ser propícia à "pegação" e, consequentemente, às relações sexuais. A regra nesse caso é não se descuidar da saúde integral. É importante utilizar preservativos para evitar infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e gravidez indesejada.

Esteja atento à segurança

Nem só de diversão vivem os blocos. Infelizmente, esses espaços também são propícios à ação de assaltantes e ladrões de ocasião. É fundamental que você esteja atento à questão da segurança pessoal e o cuidado com os seus pertences. Evite levar objetos de valor consigo.

Conheça a área

Se for a algum lugar desconhecido, é importante mapear a área antes de sair. Busque o máximo de informações sobre a área, como localização de postos de saúde e hospitais, além de números de emergência.

Seja respeitoso

Outra dica é a cordialidade. Seja respeitoso. Lembre-se de que o carnaval é uma celebração de todos e é importante saber conviver com os outros participantes e com a cultura local.

Tenha cuidado com o uso de drogas

O uso de drogas pode causar problemas de saúde e aumentar o risco de acidentes e violência. Evite o uso de drogas e seja consciente dos riscos.