‘Levadas Rítmicas’; workshop gratuito sobre baterias de escolas de sambas acontece nesta terça, 24

Assim como o principal órgão do corpo humano é o cérebro – responsável por todo comportamento de um indivíduo –, utilizando essa analogia, a bateria de uma escola de samba seria a responsável pelo ritmo e energia, não só dos percussionistas, mas de todos os envolvidos de uma escola carnavalesca. Pensando e valorizar o segmento, que o projeto de extensão “Toque de Mestre”, da Escola de Música da UFPA (EMUFPA) realiza nesta terça-feira, 24, das 18h às 20h o workshop “Levadas Rítmicas das Escolas de Samba de Belém”, gratuita e aberta ao público que se inscrever pela internet.

O projeto tem a coordenação do professor Walter Almeida, com o apoio de emenda parlamentar, do então deputado, federal Edmilson Rodrigues, atual prefeito de Belém. O facilitador do workshop é o artista João Paulo Pires, 38 anos, músico e pedagogo.

Ao longo do ano, as Escolas de samba do grupo especial (primeiro grupo) participaram da pesquisa de extensão, entre elas: Acadêmicos de Samba da Pedreira, Embaixada de Samba do Império Pedreirense, Piratas da Batucada; Deixa Falar, Os Colibris, Associação Carnavalesca Xodó da Nega, Associação Carnavalesca Bole - Bole, Escola de Samba da Matinha e Império de Samba Quem São Eles. Somente o Rancho Não Posso me Amofiná não participou, devido reestruturação interna.

Sobre a ideia do projeto, que começou em janeiro de 2022, João Paulo ressaltou que pesquisar o campo musical das baterias das escolas de samba é importante para a memória do carnaval, mas também para incentivar os profissionais que estavam parados devido à pandemia. "É pouco valorizada e está ficando esquecida, com isso fui a campo pesquisar um pouco da história das baterias e seus mestres e ajudar a cada escola de samba do grupo especial de Belém a criar sua levada rítmica e fazer com que elas sejam conhecidas do público em geral", disse.

Há 12 anos julgando bateria, harmonia e samba-enredo das escolas de samba de Belém, dos Grupos Especiais, o interesse ficou mais evidente e não descarta a hipótese de levar a pesquisa também a um possível mestrado. João reforça a importância do tema e convida à participação popular no workshop. "As inscrições podem ser feitas através do Instagram da Escola de Música da Ufpa. Convido a todos que se sentirem interessados, pois vai ser um workshop com muita prática e também com bastante informação a todos os participantes", pontuou.

"Será falado sobre a história das baterias das escolas de samba de Belém em destaque no grupo especial, além de mostrar cada levada rítmica das escolas e suas características. A valorização dos mestres de bateria, que estão sendo esquecidos e são importantes e fundamentais no processo de valorização das baterias de escola de samba. A cultura precisa ser mostrada e também divulgada neste sentido", completou.

Serviço

Workshop: “Levadas Rítmicas das Escolas de Samba de Belém”

Data: terça-feira, 24.

Horário: 18h às 20h

Local: Escola de Música da UFPA (EMUFPA), Av. Conselheiro Furtado, 2007 - Nazaré, antes da avenida Generalíssimo Deodoro.

Como se inscrever: inscreva-se pelo formulário