Cão Shurastey: cachorro de influencer morto em acidente será cremado nos Estados Unidos

Shurastey, cachorro do influencer Jesse Koz ambos mortos em um acidente, na segunda-feira (22), será cremado em Oregon, nos Estados Unidos. Os amigos viajavam pela cidade em um Fusca 1978, quando Jesse teria tentado desviar de um engarrafamento, perdeu o controle do veículo e foi para a outra pista, batendo em um Ford Escape. As cinzas do animal vão ser enviadas para Balneário Camboriú, em Santa Catarina (SC), junto com corpo do influenciador. As informações são do G1.

Tanto o traslado para o Brasil, quanto a cremação foram quitados após arrecadação de recursos em um vaquinha on-line. Foram cerca de R$ 120 mil em poucas horas. Ainda não há previsão de quando será o embarque.

Em entrevista ao G1, o amigo da família Felipe Pires, o processo de cremação e documentações para o translado do corpo de Jesse estão sendo feitos. A cremação é uma exigência da legislação internacional, para que o animal possa retornar ao Brasil ao lado do tutor.

Trajetória de Shurastey e Jesse

A viagem de Shurastey e Jesse fazia parte de um projeto maior chamado “Shurastey or Shuraigow?”, adaptação da música “Should I Stay or Should I Go”, banda The Clash, com tradução - Devo Ficar ou Devo Ir. Somente em uma única rede social, a dupla tinha 400 mil seguidores até segunda-feira (22). Hoje (25), o instagram já ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores.

Como foi o acidente de Shurastey e Jesse?

Ambos já tinham visitado 17 países, desde 2019. Inseparáveis, tutor e cão compartilhavam nas redes sociais a rotina cruzando fronteiras. Ao chegar em Oregon (EUA), Jesse teria tentado desviar de um engarrafamento, perdeu o controle do veículo e foi para a outra pista. O automóvel bateu de frente com um Ford Escape que vinha na direção contrária.