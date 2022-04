Cães alertam vizinhos sobre a morte de idosa no quintal de casa

Os vizinhos de uma mulher de 83 anos perceberam que havia algo errado acontecendo graças aos cães da idosa. Ela estava caída no quintal da casa onde morava, em Campo Grande (MS), quando foi encontrada, cercada pelos animais. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h de sexta-feira (22) e constatou a morte da idosa. As informaçõs são do portal Campo Grande News.

VEJA MAIS

A equipe dos bombeiros encontrou a idosa já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o médico Guilherme Piassa atestou o óbito, aparentemente por causas naturais, pois não havia marcas de violência.

O corpo foi coberto pelos agentes, mas um dos cachorros de estimação da idosa não saiu do lado da tutora.

Os bombeiros tentam contato com familiares e o primeiro a chegar ao local foi um homem de 52 anos, que não quis ter o nome divulgado. De acordo com ele, a mulher é sogra da de sua irmã. Ele contou que esteve com a idosa há dois dias: “Que eu saiba, ela não tinha problemas de saúde, estava bem, não estava doente. Não faço ideia do que pode ter acontecido”.

Ele afirmou também que a idosa morava com um neto, que não estava na residência quando o corpo foi encontrado. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram até o local para as providências necessárias.