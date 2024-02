Cachorrinha é salva por Bombeiros durante incêndio que destruiu kitnet, em Santa Catarina

Parte de um Kitnet localizado no bairro Serraria, em São José, foi destruído por um incêndio ocorrido na tarde da última terça-feira (6), onde vários itens da residência foram consumidos pelas chamas. No entanto, uma equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar a cachorrinha da casa, chamada Lilica, que, apesar de apresentar medo, já que foi encontrada se tremendo, recebeu os primeiros socorros e passa bem.

Segundo a apuração dos agentes, o fogo iniciou após um inquilino deixar uma vela acessa em cima da geladeira. As chamas se concentraram apenas na cozinha, muito por conta da falta de ventilação do cômodo e da baixa temperatura do fogo, se espalhou.

Cerca de 100 litros de água foram utilizadas durante a operação. Não houveram vítimas na ocasião.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com