Corpo de Bombeiros salva cachorrinho preso em incêndio

Na noite de domingo (3), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) salvou um cachorrinho preso em um incêndio que atingiu o cômodo de uma casa no Paranoá, Distrito Federal. As informações são do Metrópoles.

Após serem acionados e chegarem no local, a equipe precisou arrombar o portão da casa para iniciar o combate às chamas antes que atingissem mais cômodos. Cerca de 15 minutos e 1,5 mil litros de água, o fogo foi contido e o processo de rescaldo iniciado. Na busca por possíveis vítimas, o Corpo de Bombeiros encontrou o cachorro da família, um filhote que, apesar de assustado com a situação, foi resgatado sem nenhum tipo de ferimento. A corporação comemorou o salvamento com fotos do ocorrido.