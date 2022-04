Cachorra de estimação é estrangulada após briga entre vizinhos

Uma cachorrinha sem raça definida foi morta de forma cruel por conta de uma discussão entre vizinhos. O caso aconteceu no último domingo (24), na cidade de Águas Lindas, em Goiás. O crime aconteceu após um desentendimento, ocorrido pela manhã, entre o tutor do animal e o homem apontado como autor do crime, que já está preso. As informações são do portal Metrópoles.

Pedro Sales Mendonça, de 33 anos, foi localizado e detido pela Polícia Militar após ter sido denunciado pelo tutor do animal, que acusou o vizinho de ter arrastado a cadelinha para a rua e a estrangulado até a morte.

Em depoimento à polícia, Pedro admitiu o crime, mas alegou que teria cometido o ato para se defender. Ele declarou ter dado um chute na cachorrinha, que bateu a cabeça na parede e morreu. Revoltado com a morte cruel e violenta de seu pet, que era de pequeno porte e não oferecia perigo a ninguém, o tutor diz que espera a punição do responsável. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) e o suspeito responderá por maus-tratos de animal.