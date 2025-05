Butantan vai testar 1ª vacina brasileira contra gripe aviária em humanos

A primeira vacina brasileira contra a gripe aviária será testada em humanos pelo Instituto Butantan. Os testes clínicos foram autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em paralelo, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou nesta sexta- feira (16.05) o primeiro caso do vírus em criação comercial de galinhas no Brasil.

O vírus foi detectado em uma granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Até então, os casos estavam limitados a aves silvestres no território brasileiro. Por meio de nota, o governo federal afirmou que “a doença não é transmitida pelo consumo de carne de frango ou ovos”.

De acordo com o Butantan, a presença do vírus já havia sido detectada na região. Desde 2022, novas variantes do patógeno começaram a circular na América do Sul, inclusive no Brasil, resultando na morte de aves e alguns mamíferos aquáticos. Antes disso, o vírus circulava principalmente na Ásia, África e norte da Europa desde 2006.

Para o imunizante brasileiro, o Butantan seleciona 700 voluntários distribuídos entre Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo. Os participantes são divididos em 2 grupos etários: pessoas entre 18 e 59 anos e indivíduos com mais de 60 anos. Entre cada 7 voluntários, apenas 1 receberá placebo. Os demais receberão o imunizante em desenvolvimento.