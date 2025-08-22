Capa Jornal Amazônia
Brasil

Donald Trump tem CPF válido e ativo no Brasil desde 2014; entenda os motivos

Presidente norte-americano obteve documento para realizar projetos no Rio de Janeiro

Hannah Franco
fonte

Por que Donald Trump tem CPF brasileiro ativo há 10 anos? (Foto: ANDREW HARNIK/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, possui um CPF (Cadastro de Pessoa Física) válido e ativo no Brasil desde o dia 8 de abril de 2014, conforme dados públicos disponíveis no sistema da Receita Federal. A informação repercutiu na internet nos últimos dias.

O documento foi emitido na época em que o empresário americano planejava grandes investimentos imobiliários no país, entre eles o projeto do Trump Towers Rio, um complexo de edifícios que seria inaugurado durante as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

O CPF em nome de Donald John Trump pode ser consultado através do portal do Ministério da Fazenda, que confirma a situação regular do cadastro. A presença do documento nos registros brasileiros ganhou repercussão nas redes sociais recentemente, quando usuários identificaram a validade do CPF do presidente americano.

A emissão do CPF coincide com o período em que Trump desenvolvia suas iniciativas empresariais no Brasil. Naquele ano, além do Trump Towers Rio, também estava prevista a inauguração do Trump Rio de Janeiro Hotel. Entretanto, nenhum desses projetos foi concretizado: o hotel foi vendido após a desistência do investimento, e as obras do complexo imobiliário sequer começaram.

image CPF de Trump está ativo no Brasil desde 2014, mostra Receita. (Reprodução)

Mesmo após assumir a presidência dos Estados Unidos e com o abandono dos empreendimentos no Brasil, o CPF de Donald Trump permanece ativo na Receita Federal. Não há informações públicas detalhadas sobre outras possíveis atividades que justifiquem a manutenção do cadastro, além dos projetos imobiliários originalmente planejados.

Por que estrangeiros precisam de CPF no Brasil?

De acordo com a legislação brasileira, estrangeiros precisam obter um CPF para realizar diversas operações, como declarar imposto de renda, adquirir imóveis, abrir contas bancárias e fazer aplicações financeiras no país.

O documento é fundamental para garantir que todas as transações sejam devidamente registradas e fiscalizadas pelas autoridades brasileiras.

