Brasil

Brasil

Barcos da Previdência Social serão usados como alternativa de hospedagem na COP 30 em Belém

Cada embarcação terá capacidade para 34 pessoas, oferecendo um total de 68 vagas, com infraestrutura básica, incluindo banheiros e cozinha.

O Liberal
fonte

Durante o período da conferência em Belém, os barcos ficarão atracados próximos ao local do evento, suspendendo seus atendimentos regulares à população (Reprodução / Perfil Brasil)

Os Barcos da Previdência Social servirão como solução alternativa de hospedagem durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP), que ocorrerá na capital paraense entre os dias 10 e 21 de novembro.  A informação foi divulgada pela jornalista e âncora Débora Bergamasco, durante participação no programa Agora CNN, neste sábado (23).

A medida busca atender à demanda de hospedagem em Belém durante o evento, oferecendo uma alternativa prática e aproveitando recursos já existentes. Os chamados PREVbarcos, normalmente utilizados como agências flutuantes para atender populações ribeirinhas, indígenas e quilombolas em regiões remotas do Pará, serão adaptados temporariamente para acomodar participantes do evento. 

Cada embarcação terá capacidade para 34 pessoas, oferecendo um total de 68 vagas, com infraestrutura básica, incluindo banheiros e cozinha. 

Durante o período da conferência em Belém, os barcos ficarão atracados próximos ao local do evento, suspendendo seus atendimentos regulares à população.

A iniciativa, proposta pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, já contou com reserva de uma das embarcações para o próprio ministro, e outros participantes do evento foram convidados a se hospedar nos barcos. Entre os possíveis hóspedes está a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que ainda não confirmou presença. 

