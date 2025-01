Burger King dará novo hambúrguer de graça para advogados; veja como participar

A Burger King anunciou, na última quarta-feira (8), o lançamento do BK Taste, seu novo hambúrguer. Para celebrar a novidade, a rede está promovendo uma ação especial: advogados com carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) poderão retirar um lanche gratuitamente entre os dias 13 e 15 de janeiro de 2025, em 240 drive-thrus participantes espalhados pelo Brasil.

A ação publicitária de lançamento traz um toque de humor: em um vídeo promocional, um advogado fictício defende o sanduíche contra a acusação de ser uma cópia da concorrência. O argumento do "advogado" é que o rival citado foi criado para imitar o Whopper, ícone do Burger King, tornando o BK Taste uma "cópia do próprio BK".

O BK Taste oferece a possibilidade de escolher entre hambúrgueres com 1, 2 ou 3 carnes, todos grelhados no fogo, uma característica marcante da rede. Além disso, o sanduíche promete ser mais barato.

Como funciona a promoção?

Para retirar o hambúrguer, basta seguir os passos abaixo:

Dirija-se a um drive-thru participante (consulte a lista em: bit.ly/advogados-bktaste) Apresente sua carteira da OAB no momento do pedido Retire um BK Taste 1.0 na faixa (limitado a um sanduíche por CPF)

Promoção em Belém

Na capital paraense, os advogados poderão aproveitar a promoção em dois restaurantes drive-thrus localizados na

BK Taste, novo hambúrguer da Burger King. (Divulgação/Burger King)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)