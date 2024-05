Dia do Hambúrguer: confira 10 hamburguerias para lanchar na Grande Belém

Celebrado mundialmente nesta quarta-feira (28), o Dia do Hambúrguer é uma data que lembra e comemora o lanche mais clássico e conhecido do mundo. Dos mais tradicionais às versões mais variadas - com molhos especiais, carnes artesanais e outros ingredientes adaptados -, em Belém, os paraenses também são apaixonados por hambúrguer.

Com opções para todos os gostos, confira 10 hamburguerias para conhecer na Grande Belém:

Geek Burguer

Para os amantes do mundo geek, as referências de obras clássicas e super-heróis estão presentes desde os nomes dos hambúrgueres até a decoração do espaço, que fica na rua João Balbi, nº 1291, no bairro de Nazaré, em Belém.

Green Door Burguer

A hamburgueria temática, inspirada na série "How I met your mother", fica localizada na rua do Posto Ipiranga - Cidade nova 1, WE 8 B, av. Três Corações, nº 252, próximo ao bairro Coqueiro, em Ananindeua.

Vikings Burguer

Com um cardápio variado, seguindo a temática dos Vikings, um povo de origem nórdica da Europa, conhecidos por suas habilidades excepcionais de navegação em alto-mar durante a Idade Média, a hamburgueria tem quatro unidades espalhadas na Região Metropolitana de Belém.

Unidade Duque e Caxias: av. Duque de Caxias, 1326 - Marco, Belém

Unidade Umarizal: rua Domingos Marreiros, 447 - Umarizal, Belém

Unidade Batista Campos: rua dos Mundurucus, praça Batista Campos, 1718 - Batista Campos, Belém

Unidade Cidade Nova: av. Três Corações - Coqueiro, Ananindeua

Uata?!

A hamburgueria que nasceu em um carrinho de lanches em Belém, em 2013, se espalhou por dez unidades na Grande Belém.

Unidade Umarizal: rua Antônio Barreto, 287 - Umarizal, Belém

Unidade Duque: av. Duque de Caxias, 1050 - Marco, Belém

Unidade Batista Campos: av. Padre Eutíquio, 1773 - Batista Campos, Belém

Unidade Boulevard Shopping: av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto, Belém

Unidade Shopping Pátio Belém: tv. Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos, Belém

Unidade Parque Shopping: praça de alimentação - rod. Augusto Montenegro, 4300 - Loja 2018 - Parque Verde, Belém

Unidade Shopping Grão Pará: av. Centenário, 1052 - Val-de-Cães, Belém

Unidade Coqueiro: rotatória Bernardo Sayão, 1152 - Coqueiro, Ananindeua

Unidade Cidade Nova: tv. SN 03, 1760 - Cidade Nova, Ananindeua

Unidade Villa dos Cabanos: av. Francisco Vinagre - Murucupi, Barcarena

Cinquentinha Lanches

Uma excelente opção para quem buscar por preços mais acessíveis, o espaço fica localizado na tv. Vileta, 1862-1958, no bairro do Marco, em Belém.

Batistão

Conhecido por ser a opção buscada no pós-festa por ficar aberto até a madrugada, a lanchonete possui sete unidades em funcionamento.

Unidade Duque: av. Duque de Caxias - Marco, Belém

Unidade Batista Campos: rua dos Pariquis, 1460 - Batista Campos, Belém

Unidade Wandenkolk: rua Domingos Marreiros - Umarizal, Belém

Unidade Reduto: av. Visc. de Souza Franco, 66 - Reduto, Belém

Unidade São Brás: av. Cipriano Santos - São Brás, Belém

Unidade Coqueiro: travessa We 7, 169 - Coqueiro, Ananindeua

Unidade Augusto Montenegro: Tapanã, Belém

Quital Burguer

Para os amantes do delivery, a hamburgueria artesanal é uma ótima pedida, localizada na av. Gentil Bitencourt, n º 2204, no bairro de São Braz, em Belém.

Triboss

Inspirada nas tradições paraenses, a hamburgueria fica lozalizada na av. Primeira de Queluz, nº 39, no bairro de São Brás, em Belém.

Komburguer

A hamburgueria artesanal está espalhada em duas unidades abertas ao público e duas apenas para delivery.

Unidade Umarizal: tv. Pombal, 96 - Umarizal, Belém

Unidade Duque: av. Duque de Caxias, 1223, entre Lomas Valentinas e - Marco, Belém

Ragnar Burguer

Também inspirada na temática Vikings, a hamburgueria fica localizada na rua Sn Vinte e Dois - Cidade Nova - Esquina com WE-55 - no bairro do Coqueiro, em Ananindeua.