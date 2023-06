Briga entre Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario no RJ chama a atenção

Uma briga entre o Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario num trenzinho no Rio de Janeiro chamou a atenção, Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, no final de semana. Os personagens contratados por empresas concorrentes se desentenderam e o 'Homem-Aranha' ficou com o nariz quebrado.

Os homens estavam fantasiados de Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario, e a confusão aconteceu na Feirinha do Alto, em Teresópolis, no domingo (4).

VEJA MAIS

Testemunhas disseram que, em certo momento, o homem vestido de Homem-Aranha se aproximou do Pantera Negra e eles trocam socos. O homem vestido de Super Mario aparece tentando separar e também troca socos com o Homem-Aranha.

Outros personagens tentaram a apartar a briga como um segundo Homem-Aranha, o Super-Choque, Capitão América e a Wandinha da Família Adams.

Policias militares levaram os envolvidos para a delegacia. O homem que interpretava o Homem-Aranha teve o nariz quebrado e está internado aguardando para saber se vai precisar de cirurgia.

Os dois trenzinhos são de empresas diferentes que fazem o serviço de passeio turístico no bairro do Alto, em Teresópolis, e são uma atração turística. Os funcionários inspirados em super-heróis e personagens de desenhos animados e filmes, acompanham o passeio fazendo acrobacias, danças e brincadeiras.

Os donos dos trenzinhos se manifestaram sobre o episódio e, mesmo sendo concorrentes, eles foram unânimes em dizer que não compactuam com esse tipo de situação.

Rogério Modesto, empresário dono do Teretrem,disse que a empresa dele não compactua de forma alguma com o ocorrido no último domingo. Ele informou que demitiu um empregado e afstou outro.

A empresária Mila Ribeiro, proprietária do outro trenzinho, também repudiou o episódio. Ela disse que a empresa dela está no ramo há quase 30 anos. "A gente quer também esclarecer que são pessoas que a gente seleciona, que a gente orienta. E que de forma alguma a gente aceita que eles tenham esse tipo de atitude", disse ela.