Vídeo mostra briga generalizada em aeroporto dos EUA; duas pessoas foram presas

Duas pessoas foram presas após se envolverem em uma briga generalizada na esteira de recolhimento de bagagens do Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (22). Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento da confusão, que teria começado após duas viajantes se desentenderem quando estavam desembarcando. Pelo menos 12 pessoas teriam se envolvido na briga.

Nas imagens, é possível ver várias pessoas trocando socos, puxões de cabelo e rolando no chão ou brigaram em cima da esteira de bagagem. Christopher Hampton, de 18 anos, e Tembra Hicks, de 20 anos, foram presos por terem agredido com socos uma mulher de 24 anos, de acordo com a imprensa americana.

VEJA MAIS

O aeroporto publicou uma nota sobre o caso: “Segurança e proteção são sempre as principais prioridades do Departamento de Aviação de Chicago (CDA). Trabalhamos em estreita colaboração com todos os nossos parceiros federais presentes nos aeroportos internacionais O’Hare e Midway e no Departamento de Polícia de Chicago para garantir que todos estejam seguros quando estiverem em nossas instalações”, disse.