Brasil registra queda de natalidade em 2022 pela quarta vez consecutiva

O Brasil registrou uma redução de 3,5% na taxa de natalidade do país em 2022 na comparação com o ano anterior, conforme apontam os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (27). De acordo com os registros, foram 2,54 milhões de nascimentos em 2022 contra 2,63 milhões de bebês nascidos em 2021.

O resultado de 2022 também foi comparado com a média anual de registros no período de 2015 a 2019, antes do início da pandemia de covid-19. A relação indicou uma queda de 11,4% no número de nascimentos, ou uma média de 326.181 registros a menos em 2022.

A região com a maior queda de registros de nascimentos foi o Nordeste, com uma redução de 6,7% sobre o resultado de 2021. Na sequência, estão o Norte (-3,8%) e o Sudeste (-2,6%). Centro-Oeste e Sul registram, respectivamente, recuo de 1,6% e 0,7%.

Já entre os Estados, Paraíba (-9,9%), Maranhão (-8,5%) e Sergipe (-7,8%) foram os 3 com a maior redução de natalidade. Apenas Santa Catarina (2,0%) e Mato Grosso (1,8%) contaram com alta no número de nascidos em 2022.

A pesquisa também retrata o cenário de crescimento da maternidade em idades mais avançadas. Embora a maior parte das mães tivessem de 20 a 29 anos em 2022 (49,2%), o percentual era de 53,1% em 2010. Já entre as mães de 30 a 39 anos, houve uma alta de 26,1% para 34,5%.