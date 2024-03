Norte lidera aumento de casamentos homoafetivos, revela IBGE

Os dados do Registro Civil divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (27) apontam um crescimento no número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2022, com um aumento de 20% em relação ao ano anterior, com destaque para a região Norte, que lidera a alta. Esse crescimento é cinco vezes maior do que o registrado entre casais de sexo oposto, que teve uma alta de apenas 4%.

Em 2022, foram registrados 11 mil casamentos homoafetivos, o maior número desde 2013, quando uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) garantiu o direito à população LGBTQIA+ ao casamento civil. Esses casamentos representaram 1,1% do total de casamentos registrados no período.

O crescimento foi observado em todas as regiões do país, com a maior alta ocorrendo no Norte (32,8%), seguido pelo Sudeste (23,9%) e Sul (19,5%). Os casais entre mulheres representam 60% do total de casamentos homoafetivos.

Apesar do aumento nos casamentos, o número total de casamentos no país teve um crescimento de apenas 4%, abaixo da média anual registrada antes da pandemia. Segundo o IBGE, para cada mil habitantes com 15 anos ou mais, 5,9 pessoas se casaram por meio do casamento civil em 2022. As regiões Nordeste e Sul registraram as menores taxas de nupcialidade, enquanto Sudeste e Centro-Oeste apresentaram as maiores.