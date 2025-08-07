Capa Jornal Amazônia
Bombeiros controlam incêndio em fábricas de Manaus após mais de 30 horas de combate

Chamas foram controladas após mais de 30 horas de combate; não houve vítimas fatais e a causa do incêndio segue sob investigação

O Liberal
fonte

O fogo começou na tarde de terça (5) e se espalhou rapidamente pelas fábricas da Effa Motors e Valfilm (Jucélio Paiva/Rede Amazônica via G1)

O Corpo de Bombeiros do Amazonas conseguiu controlar, na noite de quarta-feira (6/8), o incêndio de grandes proporções que atingiu os galpões da Effa Motors e da Valfilm da Amazônia, no Distrito Industrial 2 de Manaus. O fogo, que começou na tarde de terça (5/8), durou mais de 30 horas e mobilizou uma grande operação de emergência.

Desde o início da ocorrência, 148 bombeiros atuaram no combate às chamas, com o apoio de 26 viaturas, caminhões-pipa e equipamentos especializados. O incêndio atingiu áreas com veículos, pneus, combustíveis e materiais industriais inflamáveis e tóxicos, o que dificultou o controle do fogo.

Apesar da gravidade da situação, todos os 120 trabalhadores da Effa Motors conseguiram sair da fábrica com segurança. Uma funcionária grávida de uma empresa vizinha foi levada ao hospital, mas está em estado estável. Não há registro de mortes.

VEJA MAIS 

image VÍDEO: fumaça toma conta de avião após explosão de carregador durante voo internacional
Passageiros viveram momentos de tensão a bordo de voo da KLM; chamas foram controladas por comissárias

image Incêndio florestal no sul da França deixa uma pessoa morta e feridos
Fogo, que já atingiu um faixa de terra do tamanho de Paris, continua se espalhando nesta quarta-feira, 6

Entenda o que aconteceu

As chamas começaram na tarde de terça-feira (5) e rapidamente se espalharam pelas instalações da Effa Motors, que fabrica pequenos caminhões, e da Valfilm, especializada em filmes plásticos. Vídeos feitos durante a noite e a madrugada mostraram o incêndio tomando grandes proporções, com colunas de fumaça visíveis a quilômetros de distância.

Segundo relatos iniciais, uma faísca gerada por trabalhos de soldagem pode ter dado início ao incêndio ao atingir uma área com materiais combustíveis. No entanto, a causa oficial ainda está sendo investigada.

O Centro de Operações Bombeiro Militar (COBOM) foi acionado às 12h10 de terça e a primeira viatura chegou ao local 12 minutos depois. A corporação enfrentou dificuldades para controlar as chamas devido à grande quantidade de produtos inflamáveis armazenados nos galpões.

Em nota, a Effa Motors afirmou que ainda não é possível calcular a dimensão dos danos causados pelo incêndio.

