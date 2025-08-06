Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: fumaça toma conta de avião após explosão de carregador durante voo internacional

Passageiros viveram momentos de tensão a bordo de voo da KLM; chamas foram controladas por comissárias

Hannah Franco
fonte

‘Fogo! Fogo!’: pânico a bordo após carregador explodir em voo para a Holanda. (Reprodução/Redes Sociais)

Um incidente assustador foi registrado em pleno voo internacional entre Brasil e Holanda nesta quarta-feira (6/8). Um carregador portátil, também conhecido como power bank, pegou fogo dentro de uma mochila, provocando intensa fumaça dentro da cabine e causando pânico entre os passageiros. O voo da companhia aérea KLM havia decolado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Amsterdã.

A jornalista brasileira Simone Malagoli, que estava a bordo, compartilhou em suas redes sociais vídeos e relatos do momento em que o carregador superaqueceu e iniciou o incêndio. Segundo ela, a aeronave sobrevoava o oceano Atlântico e ainda faltavam cerca de quatro horas para o pouso na capital holandesa.

"De repente, ouço barulho, uma correria, e olho para o lado e vejo muita fumaça no corredor. O pessoal começou a gritar: ‘fogo, fogo, fogo! Fire!’", contou Simone. Ela relata que pensou que se tratava de um problema mais grave, como uma falha na turbina ou no porão do avião. “Pensei realmente que eu ia morrer. Era muita fumaça, um cheiro horroroso e a gente não sabia de onde estava vindo o fogo”, disse.

O dono da mochila onde o carregador estava guardado dormia no momento do incidente. Imagens mostram os passageiros cobrindo o rosto com travesseiros e roupas, enquanto as comissárias de bordo circulavam com toalhas sobre a cabeça e extintores nas mãos para controlar as chamas.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A tripulação agiu rapidamente e seguiu os protocolos de segurança. Em nota, a KLM informou que o "incidente foi totalmente controlado a bordo" e que o voo seguiu com segurança até seu destino final.

O uso de power banks é permitido durante voos, desde que estejam devidamente acondicionados e dentro das normas de segurança aérea. No entanto, casos de superaquecimento e combustão não são inéditos.

.
