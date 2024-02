Bolsa Família: Caixa realiza nesta segunda (19/02) o pagamento para beneficiários com NIS de final 2

Os repasses dos valores do auxílio do Bolsa Família referentes ao mês de fevereiro de 2024 iniciaram na última sexta-feira (16/02), seguindo o calendário de pagamentos conforme a numeração final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários.

O montante do benefício continuará no valor de R$600, conforme anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que afirmou ter mais de 21 milhões de famílias inscritas no benefício. Confira quem vai receber o valor do Bolsa Família nesta segunda-feira (19/02):

Quem recebe o Bolsa Família nesta segunda-feira (19/02)?

Recebem o Bolsa Família nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, os beneficiários do NIS com dígito final 2.

Confira o calendário completo do Bolsa Família em fevereiro:

- NIS final em 1: 16 de fevereiro

- NIS final em 2: 19 de fevereiro

- NIS final em 3: 20 de fevereiro

- NIS final em 4: 21 de fevereiro

- NIS final em 5: 22 de fevereiro

- NIS final em 6: 23 de fevereiro

- NIS final em 7: 26 de fevereiro

- NIS final em 8: 27 de fevereiro

- NIS final em 9: 28 de fevereiro

- NIS final em 0: 29 de fevereiro

Como sacar o Bolsa Família?

De forma automática, uma Conta Poupança Social Digital é criada para o beneficiário receber o valor da bolsa. Pelo aplicativo Caixa Tem, o usuário pode realizar a movimentação do pagamento via transferências, pagamentos com cartão de débito virtual, pagamento de contas e saque sem cartão em terminais de autoatendimento e em casas lotéricas.

Caso não seja possível ter acesso à conta, o valor deve ser retirado direto nas casas lotéricas e em terminais de autoatendimento CAIXA utilizando o cartão Bolsa Família, ou em agências da CAIXA sem o cartão.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para receber o benefício, a principal regra é ter renda mensal por pessoa de até R$ 218. Se a renda mensal por pessoa da família estiver neste critério, a família é elegível ao programa.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com