Bebê coloca 'lente' nos dentes e resultado viraliza nas redes sociais

Um bebê baiano com 6 meses de idade supostamente passou por um implante de lente nos dentes. O resultado do procedimento viralizou nas redes sociais durante este fim de semana, porém vários internautas questionaram a veracidade das imagens. Veja:

O caso da criança foi parar nos trending topics do Twitter no Brasil e um dos comentários mais repetidos entre os usuários da rede foi de que a criança ficou parecida com o cantor Pedro Sampaio.

Outros internautas argumentaram que este tipo de procedimento não pode ser feito em crianças tão pequenas e que as fotos foram editadas por aplicativos de celular. Até o fim desta edição, os pais da criança, que gerenciam o perfil da mesma, não se pronunciaram sobre estas afirmações.