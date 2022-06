Bebê viraliza ao ficar triste e chorar com o final da música dos 5 patinhos; vídeo

O pequeno Henri, filho da influenciadora Gabi Brandt e do cantor Saulo Poncio, viralizou nas redes sociais e fez o nome da mãe ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter Brasil ao ficar triste e chorar com o final da música '5 Patinhos', da Xuxa.

No registro compartilhado, Gabi Brandt canta a famosa música sucesso nos anos 2000, que narra a história de 5 patinhos que saíram para passear e não voltaram para a mãe. Ao falar a parte que nenhum patinho voltou para casa, Henri começou a chorar. "Calma ela achou eles", diz ela tentando acalmar o pequeno. Veja:

O vídeo fez sucesso entre os internautas, que se identificaram com Henri. "Eu te entendo Henri, eu também ficava assim", comentou uma. "Eu sou assim até hoje", disse outra. "Calma bebê. Te entendo. Se brincar até hoje eu choro", revelou outro. Relembre o suceso infantil:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de OLiberal.com)