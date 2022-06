Bêbado dorme na casa do cachorro que não é seu: 'quero cachaça mais não'; vídeo

No último domingo (19), moradores de uma casa em Vilhena (RO) acordaram com um homem desconhecido dormindo dentro da casa do cachorro da família. A Polícia Militar foi chamada e foi percebido imediatamente que o homem estava bêbado. Segundo informações do G1 Rondônia, o homem estava voltando para casa de madrugada, errou a residência e acabou dormindo no local.

VEJA MAIS

No vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver os policiais rindo ao tentar fazer o homem sair da casa de cachorro. Em determinado momento, o homem começa a sair da casinha e dispara: “Rapaz, quero cachaça mais não”.

Segundo a polícia, os moradores decidiram não fazer a denúncia ao perceberam que o homem estava muito bêbado e que provavelmente não teria invadido a casa por maldade. Ele foi orientado a voltar para a própria casa, desta vez, sem entrar em uma residência errada. A identidade do homem não foi revelada.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)