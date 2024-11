Bar visitado por Bruno Mars ganhará reforma patrocinada pela Ambev

A recente passagem de Bruno Mars pelo Brasil segue trazendo surpresas para quem teve a sorte de cruzar o seu caminho. Um exemplo é o Bar do Laçador, localizado no bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte. O pequeno estabelecimento, que se tornou famoso após aparecer no vídeo do cantor, agora está prestes a ganhar uma reforma completa, bancada pela Ambev, como um presente pela repercussão positiva do local nas redes sociais e na mídia.

Ronaldo Teixeira, de 62 anos, proprietário do bar, continua tentando assimilar o impacto da visita de Bruno Mars. “Eu fiquei de boca aberta, não sei o que vai acontecer. Tem dois dias que não como nada por causa da agitação, da ansiedade. Estou até meio trêmulo”, contou em entrevista ao jornal O Tempo.

A visita de Bruno Mars ao bar aconteceu na última terça-feira (5), quando ele aproveitou para se despedir após uma série de 15 shows no país. No vídeo de despedida publicado nas redes, o cantor aparece sentado na calçada do bar, vestindo uma blusa do Brasil, calça azul e boné com a bandeira do país, enquanto toma uma cerveja.

A presença do artista elevou a popularidade do Bar do Laçador e, em consequência, chamou a atenção da Ambev, que decidiu dar uma repaginada completa no local.

A história do Bar do Laçador começou em 2001, como uma modesta casa de carnes. Ao longo dos anos, Ronaldo enfrentou dificuldades financeiras e precisou adaptar o negócio, que reabriu como um bar que vende bebidas e salgados. Foi ali que ele sustentou sua família e agora, mais de duas décadas depois, o estabelecimento está pronto para iniciar uma nova fase.

As melhorias incluem uma nova plotagem da loja, mesas e cadeiras novas, uma cervejeira para manter as bebidas sempre geladas e até a renovação da fachada do bar, segundo Ronaldo.

Bruno Mars no Bar do Laçador durante sua passagem pelo Brasil. (Reprodução/X)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)