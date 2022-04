Bancário paga quase R$ 9 mil em iPhone e recebe caixas de creme de leite

Imagine comprar um iPhone pela internet, pagar quase R$ 9 mil, mas receber duas caixas de creme de leite no lugar do aparelho. Foi o que aconteceu com um bancário de 51 anos, que não quis se identificar. Ele comprou o smartphone de última geração, mas teve uma surpresa desagradável ao abrir a encomenda. As informações são do G1 Mato Grosso do Sul.

"Falaram que iam entregar em um determinado dia, não chegou. Eles me entregaram, nesta quarta-feira (20), peguei a caixa e achei estranho, estava pesado. Quando abri, vi que eram duas caixas de creme de leite", relatou a vítima do golpe.

O bancário afirmou que teve que pedir um celular emprestado a um amigo após o transtorno. Ele disse que o site onde realizou a compra resolveu o problema e vai enviar o celular corretamente.

"A empresa percebeu o erro, culpou a transportadora e disse que vai enviar o aparelho correto. Eles se manifestaram rápido e disseram que vão dar outro aparelho", completou.

Segundo o homem, a compra foi feita pelo site do Extra, que segundo o bancário, é de confiança. A vítima contou que já havia feito outras compras no mesmo local e os produtos chegaram como descritos.

Golpe

A encomenda chegou no local de trabalho da vítima, onde todos esperavam o novo iPhone. "Todos estavam esperando. Eu falei para todos que estava comprando um celular novo. Quando abri a caixa, todos deram risada da minha situação. Até eu achei muito cômico", ele relembra.

O bancário também citou o constrangimento que passou ao ver as caixas de creme de leite. "Não foi o fim do mundo, pois o problema foi resolvido, mas foi um choque", disse.

Procurado pelo G1, o Extra não respondeu se o aparelho foi realmente furtado durante o percurso da entrega.