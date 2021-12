Murilo Benício compra relógio, mas recebe caixa com pedra, e move ação contra empresa famosa

Murilo Benício venceu, neste mês de dezembro, uma ação judicial contra a empresa Carrefour, após realizar uma compra on-line na empresa e receber uma caixa de pedra no lugar de um relógio smartwatch. O ator receberá cerca de R$ 15 mil por situação vexatória. As informações são do portal GZH.

Na ocasião, o artista decidiu comprar um relógio da Apple Watch Series 6. Murilo pagaria R$ 3 mil reais em um produto que custa R$ 3,5 mil e achou o preço válido. Quando chegou a entrega, ele encontrou pedra no lugar do acessório. Ele decidiu ligar para a empresa e solicitar que o local devolvesse o valor pago ou enviasse o produto encomendado.

O Carrefour retornou e informou que não poderia atender a solicitação, porque houve um atraso na reclamação do ator. Benício, então,acionou a Justiça e moveu uma ação contra a loja varejista.

Agora, a empresa terá que devolver o valor que o ator pagou pelo produto e uma multa avaliada em R$ 15 mil reais.