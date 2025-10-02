Capa Jornal Amazônia
Avião supera ônibus e se torna o 2º meio de transporte preferido em viagens pessoais no Brasil

Viagens aéreas atingem marca histórica e ultrapassam viagens de ônibus na preferência dos brasileiros, aponta pesquisa do IBGE

Riulen Ropan
fonte

O estudo do IBGE considerou pessoas que viajaram nos três meses anteriores à coleta de dados. (Foto: Reprodução / Freepik)

Pela primeira vez na história, o avião superou o ônibus e se tornou o segundo meio de transporte mais usado em viagens pessoais no Brasil. Os dados são da edição especial sobre turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2024, as viagens de avião representaram 12,3% dos deslocamentos de passeio, ultrapassando os 12% das viagens em ônibus. Apesar do crescimento do modal aéreo, o carro particular continua sendo o meio de transporte dominante, respondendo por mais da metade (52,3%) do total de viagens pessoais.

Por que o avião cresceu? Distância e Segurança

O analista da pesquisa, William Kratochwill, atribui a crescente preferência pelo avião às grandes dimensões do Brasil.

“Para muitos destinos, com certeza, o avião reduz esse deslocamento demorado que se dá pela linha de ônibus ou carro. Fora a segurança, já que o risco acaba sendo menor”, avalia Kratochwill para a Agência Brasil.

Nas viagens a trabalho, o avião já costuma figurar como segunda opção, superando o ônibus em três dos quatro anos comparáveis (2020, 2023 e 2024). A exceção foi 2021, período marcado pela pandemia de Covid-19, quando o ônibus foi ligeiramente mais usado devido à aversão a transportes coletivos, especialmente o aéreo.

Renda familiar determina a escolha do transporte

A pesquisa do IBGE evidencia uma forte relação entre a renda per capita familiar e a escolha do meio de transporte. O carro é o líder em todas as faixas de rendimento, mas a segunda preferência muda drasticamente:

  • Renda Baixa (menos de 2 salários mínimos): O ônibus de linha é o segundo meio mais usado. Em famílias com menos de meio salário mínimo, um quarto (25,2%) dos deslocamentos foi feito de ônibus.
  • Renda Alta (2 ou mais salários mínimos): O avião ocupa a segunda posição. Em lares com renda per capita de quatro ou mais salários mínimos, impressionantes 36,2% das viagens foram realizadas com companhias aéreas.

Kratochwill reforça que a viagem de avião é tratada como um "bem de luxo" quando comparada à sua demanda por diferentes faixas de renda.

Motivações e destinos: Lazer e Visitas

O estudo do IBGE considerou pessoas que viajaram nos três meses anteriores à coleta de dados, totalizando 20,6 milhões de viagens em 2024 (17,6 milhões pessoais e 3 milhões profissionais).

Principais motivos das viagens pessoais:

  1. Lazer: 39,8%
  2. Visita a amigos ou familiares: 32,2%
  3. Tratamento de saúde: 20,1%

Ao analisar o motivo lazer, o sol e praia dominam, com 44,6% da preferência, seguidos por gastronomia (24,4%) e natureza/ecoturismo/aventura (21,7%).

Hospedagem: Casa de parentes e hotéis de luxo

Quando o assunto é hospedagem, a economia é a regra para a maioria dos brasileiros:

  • Casa de amigos ou parentes é a principal opção, escolhida por 40,7% dos viajantes.

Contudo, assim como no transporte, a renda é o fator decisivo para a escolha:

  • Renda abaixo de 4 salários mínimos: Preferência pela casa de amigos ou parentes.
  • Renda superior a 4 salários mínimos: O hotel, resort ou flat é a opção número um, com 37% da preferência.

Já nas viagens profissionais, o hotel/resort/flat lidera com folga, sendo a escolha de 42,9% dos viajantes a trabalho.

Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com

.
