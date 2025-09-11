Capa Jornal Amazônia
Varejo está 9% acima do pré-pandemia; veja os setores que mais cresceram

Os segmentos de artigos farmacêuticos, supermercados, veículos, combustíveis e material de construção estão operando acima do patamar pré-crise sanitária.

Estadão Conteúdo

O volume de vendas do varejo chegou a julho em patamar 9% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas operam 3,3% acima do pré-pandemia. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os segmentos de artigos farmacêuticos, supermercados, veículos, combustíveis e material de construção estão operando acima do patamar pré-crise sanitária.

O segmento de artigos farmacêuticos opera em patamar 40,5% acima do pré-crise sanitária; supermercados, 11,8% acima; veículos, 6,7% acima; combustíveis e lubrificantes, 6,5% acima; e material de construção, 5,5% acima.

Os móveis e eletrodomésticos estão 1,7% abaixo do nível de fevereiro de 2020; outros artigos de uso pessoal e doméstico, 4,3% abaixo; equipamentos de informática e comunicação, 13,6% aquém; tecidos, vestuário e calçados, 17,8% abaixo; e livros e papelaria, 43,8% abaixo.

