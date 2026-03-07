Avião para Fernando de Noronha pousa no Recife após ameaça de bomba

Uma aeronave que realizava o trajeto entre São Paulo e Fernando de Noronha efetuou um pouso de emergência no Recife, nesta sexta-feira (6), devido a uma suspeita de bomba. A Polícia Federal (PF) relatou que o voo G3 1774, da Gol Linhas Aéreas, partiu do Aeroporto de Guarulhos e foi desviado após a companhia receber informações sobre a presença de um artefato explosivo.

Segundo a corporação, "em razão do comunicado, o voo foi imediatamente desviado para o Aeroporto Internacional do Recife, onde foram adotados os protocolos de segurança previstos para esse tipo de ocorrência. Após análise preliminar, concluiu-se que não havia indicativos de risco efetivo à operação aérea".

O pouso ocorreu às 13h44 e, em solo, equipes da PF realizaram a inspeção de passageiros, bagagens e da estrutura da aeronave, sem identificar irregularidades. A Gol informou que "todos protocolos exigidos foram seguidos, com acionamento das equipes de emergência e a Polícia Federal para acompanhamento do desembarque, que aconteceu normalmente". A empresa afirmou ainda que ofereceu suporte aos clientes após a liberação da aeronave e que ações do tipo "são necessárias para garantir a segurança de suas operações".

A administradora do aeroporto, Aena, confirmou que a aterrissagem e o desembarque foram concluídos sem incidentes. A autoria do comunicado sobre o explosivo não foi determinada, e a Polícia Federal instaurou investigação para identificar a origem da mensagem.