Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Avião para Fernando de Noronha pousa no Recife após ameaça de bomba

Equipes especializadas da Polícia Federal inspecionaram passageiros, bagagens e o avião, mas não identificaram quaisquer riscos ou irregularidades

O Liberal
fonte

Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (Léo Motta/Setur/Divulgação)

Uma aeronave que realizava o trajeto entre São Paulo e Fernando de Noronha efetuou um pouso de emergência no Recife, nesta sexta-feira (6), devido a uma suspeita de bomba. A Polícia Federal (PF) relatou que o voo G3 1774, da Gol Linhas Aéreas, partiu do Aeroporto de Guarulhos e foi desviado após a companhia receber informações sobre a presença de um artefato explosivo.

Segundo a corporação, "em razão do comunicado, o voo foi imediatamente desviado para o Aeroporto Internacional do Recife, onde foram adotados os protocolos de segurança previstos para esse tipo de ocorrência. Após análise preliminar, concluiu-se que não havia indicativos de risco efetivo à operação aérea".

VEJA MAIS

image Turista de SP é mordida por tubarão ao mergulhar em Fernando de Noronha

image Avião que transportava dinheiro cai na Bolívia e mata dezenas de pessoas
Com o impacto, micro-ônibus, vans particulares e um caminhão foram atingidos

image Turista morre afogado em Fernando de Noronha
A identidade da vítima não foi divulgada

O pouso ocorreu às 13h44 e, em solo, equipes da PF realizaram a inspeção de passageiros, bagagens e da estrutura da aeronave, sem identificar irregularidades. A Gol informou que "todos protocolos exigidos foram seguidos, com acionamento das equipes de emergência e a Polícia Federal para acompanhamento do desembarque, que aconteceu normalmente". A empresa afirmou ainda que ofereceu suporte aos clientes após a liberação da aeronave e que ações do tipo "são necessárias para garantir a segurança de suas operações".

A administradora do aeroporto, Aena, confirmou que a aterrissagem e o desembarque foram concluídos sem incidentes. A autoria do comunicado sobre o explosivo não foi determinada, e a Polícia Federal instaurou investigação para identificar a origem da mensagem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Fernando de Noronha
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

04.03.26 14h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Pastor morre em motel e esposa descobre traição ao reconhecer o corpo

O homem teria passado mal após manter relação sexual e morreu ainda no estabelecimento

06.03.26 14h13

VIRALIZOU

Cozinheira e amiga de Neymar nega ter entrado com processo contra ele; entenda!

Quem será? Marcela Lermy negou o processo, mas não se sabe ainda qual cozinheira teria denunciado o atacante do Santos.

07.03.26 9h50

BRASIL

Homem morre durante colonoscopia após ter intestino perfurado; entenda o caso

De acordo com os parentes, a perfuração aconteceu durante a realização do exame

06.03.26 15h27

JUSTIÇA

Assassinos do advogado Rodrigo Marinho Crespo são condenados a 30 anos de prisão no Rio de Janeiro

Interesses de organização criminosa e atuação profissional motivaram o crime de acordo com o MPRJ

07.03.26 15h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda