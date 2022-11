Auxílio Caminhoneiro: veja qual a próxima data de pagamento do benefício

Quase 400 mil motoristas receberam o Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro) na quinta parcela. O lote foi pago no dia 19 de novembro, no valor de R$ 1 mil. O Auxílio Caminhoneiro ainda será pago em 2022, no último mês do ano.

VEJA MAIS

Qual a próxima data de pagamento do Auxílio Caminhoneiro?

Segundo o calendário de pagamentos do Auxílio Caminhoneiro, o benefício deve ser pago no dia 10 de dezembro. Para ter direito ao benefício, o motorista precisa ter o registro ativo no RNTRC até o dia 31 de maio, além de registro de operações em 2022. Entretanto, os profissionais que não tem o último, puderam enviar uma autodeclaração do Termo de Registro do TAC.

O prazo para enviar o documento foi encerrado na última segunda-feira, 28 de novembro. Até o quinto lote, o Governo Federal havia gastado quase R$2 bilhões com o benefício, que não tem previsão de continuar em 2023.

Como sacar o Auxílio Caminhoneiro?

Os beneficiários que receberam o Auxílio Caminhoneiro têm até 90 dias para realizar a movimentação da quantia, que será recolhida pelo Tesouro Nacional caso contrário. O valor foi depositado em uma conta poupança social digital, em nome do trabalhador, e pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem. Pelo aplicativo, os profissionais poderão pagar boletos e contas, fazer transferências bancárias, além de diversas outras opções.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)