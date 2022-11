Auxílio Caminhoneiro: veja como fazer autodeclaração pelo Emprega Brasil; prazo vai até segunda (28)

Os motoristas interessados em receber a sexta parcela do Auxílio Caminhoneiro poderão enviar a autodeclaração do Termo de Registro do TAC até a próxima segunda-feira (28). O último lote do benefício, no valor de R$ 1 mil, será pago no dia 10 de dezembro. Não existe previsão de renovação do benefício em 2023.

A quinta parcela do benefício foi paga no último dia 19 de novembro. Quase 400 mil receberam o Auxílio Caminhoneiro, que tem como objetivo diminuir os impactos causados pela alta do preço dos combustíveis derivados do petróleo. Ao todo, o Governo Federal gastou quase R$ 2 bilhões com o pagamento dos cinco lotes do benefício.

Como enviar a autodeclaração pelo Portal Emprega Brasil?

Os trabalhadores que tinham o registro ativo no RNTRC até o dia 31 de maio e registro de operações em 2022 receberam o benefício automaticamente. Entretanto, os profissionais que não tiveram o último registro puderam enviá-lo através da autodeclaração do Termo de Registro do TAC. Veja como enviar a autodeclaração do documento pelo Emprega Brasil:

Como fazer a autodeclaração do Auxílio Caminhoneiro pelo Portal Emprega Brasil?

Acessar o site de serviços do MTE;

Acessar sua conta gov.br ou cadastrar uma nova na plataforma;

Escolher a opção “Benefício TAC-Taxista”;

Clicar no olho localizado no canto direito da página;

Acessar a opção ‘Fazer Autodeclaração”;

Informar o código RENAVAM que conste no cadastro da ANTT;

Por fim, concordar com os termos.

Prazo para saque termina em 90 dias

Os profissionais que já receberam o benefício, que foi depositado em uma conta poupança social digital, têm até 90 dias para movimentar o valor, que será recolhido pelo Tesouro Nacional caso contrário. Para acessar o valor, basta que o profissional baixe o aplicativo Caixa Tem, onde poderá pagar contas e boletos, utilizar cartão de débito virtual, fazer um pix, transferir o valor para outras contas, entre outras opções.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)