Auxílio Caminhoneiro: prazo para recurso de indeferidos se encerra nesta terça-feira (20)

Motoristas que solicitaram o Auxílio Caminhoneiro e tiveram o pedido indeferido têm até esta terça-feira, 20 de dezembro, para apresentar recurso. O benefício pagou sua sexta e última parcela no dia 10 de dezembro para mais de 380 mil caminhoneiros.

Duas portarias interministeriais indicam que, no caso de indeferimento do benefício ou de seu arquivamento por não atendimento de exigências de regularização das informações, os cidadãos afetados têm até 10 dias, contados a partir da data de pagamento da última parcela do benefício, para manifestar recurso.

Com isso, os interessados têm até o dia 20 de dezembro para enviar o pedido, que deve ser feito através de formulário disponível no site do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP). Em até 15 dias, o motorista receberá resposta do recurso, enviada diretamente pelo órgão.

Mais de 387 mil receberam o benefício em dezembro

O Governo Federal gastou mais de R$ 2,3 bilhões com as seis parcelas do Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro). Somente em dezembro, receberam o benefício 387.283 caminhoneiros. São Paulo, Minas Gerais e Paraná foram os estados com o maior número de beneficiários.

O Auxílio Caminhoneiro foi depositado em uma conta poupança social digital, em nome do trabalhador. Para acessá-lo, o usuário deve baixar o aplicativo Caixa Tem, onde poderá realizar diversas operações, como pagamentos e transferências. O benefício deve ser movimentado em até 90 dias, contados a partir do depósito. Caso contrário, será recolhido pelo Tesouro Nacional.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)