Auxílio Caminhoneiro: mais de R$28 milhões foram devolvidos e não podem mais ser sacados

O Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro) teve sua última parcela depositada no último sábado, 10 de dezembro, no valor de R$1 mil. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 14 mil beneficiários tiveram pelo menos uma parcela do benefício devolvida aos cofres públicos, por ausência de movimentação, totalizando o montante de aproximadamente R$28 milhões.

Para ter direito ao Auxílio Caminhoneiro, foi necessário que os profissionais tivessem registro ativo no RNTRC até o dia 31 de maio, além de registro de operações em 2022 ou mediante envio da autodeclaração do Termo de Registro do TAC. Com as cinco primeiras parcelas do benefício, o Governo Federal precisou desembolsar quase R$2 bilhões.

Ao todo, o benefício pagou seis parcelas de R$1 mil para os motoristas cadastrados, entre agosto e dezembro deste ano. O depósito foi feito em uma conta poupança social digital, em nome do trabalhador, e a movimentação do montante deve ser feita em até 90 dias após a data de recebimento. Caso contrário, o valor é recolhido pelo Tesouro Nacional.

No total de 1,9 milhões de parcelas depositadas, a Caixa informou que 14.070 motoristas tiveram ao menos uma parcela devolvida, por ausência de movimentação, totalizando R$28 milhões. Para acessar o benefício, o cidadão deve baixar o aplicativo Caixa Tem, onde poderá realizar transferências bancárias e PIX, pagamento via QR Code e cartão de débito virtual, pagamento de boletos e contas, entre outras opções.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)